الصحة الفلسطينية: عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر تجاوز 350

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (بي بي سي)

قالت مصادر فلسطينية إن خمسة فلسطينيين، بينهم فتَيان، استشهدوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت المصادر بأن هؤلاء الفلسطينيين استشهدوا في مدن الخليل وأريحا والبيرة، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اتهم اثنين منهم، وهما في السابعة عشرة والسادسة عشرة من العمر على التوالي، بإلقاء زجاجات حارقة باتجاه جنوده.

وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 350 شخصا، بجانب نحو أربعة آلاف جريح، وفقًا لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية.

في الوقت نفسه، أفادت مصادر فلسطينية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل مساء أمس الأحد وفجر اليوم الاثنين، عشرات الفلسطينيين في مدينتي قلقيلية ونابلس، وبلدتين قريبتين من مدينتي جنين ورام الله.

وبحسب المصادر نفسها، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم القديم لجامعة النجاح الوطنية في نابلس، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1992، وفقا لتأكيد مجلس الطلاب بالجامعة، الذي قال كذلك إن الجنود الإسرائيليين، اعتقلوا نحو 25 طالبا، كانوا يعتصمون داخل الحرم الجامعي.

فضلا عن ذلك، هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلين في المنطقة الشمالية من مدينة قلقيلية، يعودان لعائلتي سجينيْن سابقيْن، وهو ما أدى لاندلاع مواجهات بين جنوده وفلسطينيين غاضبين، أسفرت عن جرح فلسطيني واحد على الأقل، قبل انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المدينة.