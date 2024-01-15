بوشكيان تفقد انجراف التربة في ضهر البيدر: العمل جار لمنع إقفال الطريق الدولية

أكّد وزير الصّناعة في حكومة تصريف الأعمال النّائب جورج بوشكيان، أنّ "الحكومة ووزارة الأشغال العامة والنقل في جهوزيّة لمعالجة تداعيات انجراف التّربة في ضهر البيدر، والعمل جار لمنع إقفال الطّريق الدّوليّة".
وأشاد، عقب تفقّده أمكنة سقوط الأتربة والوحول والصّخور في المنطقة، بـ"جهود وزير الأشغال في حكومة تثريف الأعمال علي حمية، وحرصه على المعالجة ورفع الأضرار حيث حصلت في أماكن مختلفة"، مشيرًا إلى أنّ "التّواصل قائم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لإطلاعه على المستجدّات. ولقد أعطى توجيهاته بهذا الخصوص، وكشف عن تحضير دفتر شروط لتلزيم أعمال معالجة الخسفات في الطّرق".
وشدّد بوشكيان على "أولويّة العمل للحؤول دون إقفال الطّريق الدّوليّة في البقاع، الّتي تُعتبر حيويّة للتّجارة وتنقّل المواطنين".
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