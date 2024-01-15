بوشكيان تفقد انجراف التربة في ضهر البيدر: العمل جار لمنع إقفال الطريق الدولية

أكّد وزير الصّناعة في حكومة تصريف الأعمال النّائب ​جورج بوشكيان​، أنّ "الحكومة و​وزارة الأشغال العامة والنقل​ في جهوزيّة لمعالجة تداعيات انجراف التّربة في ​ضهر البيدر​، والعمل جار لمنع إقفال الطّريق الدّوليّة".

وأشاد، عقب تفقّده أمكنة سقوط الأتربة والوحول والصّخور في المنطقة، بـ"جهود وزير الأشغال في حكومة تثريف الأعمال ​علي حمية​، وحرصه على المعالجة ورفع الأضرار حيث حصلت في أماكن مختلفة"، مشيرًا إلى أنّ "التّواصل قائم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ لإطلاعه على المستجدّات. ولقد أعطى توجيهاته بهذا الخصوص، وكشف عن تحضير دفتر شروط لتلزيم أعمال معالجة الخسفات في الطّرق".

وشدّد بوشكيان على "أولويّة العمل للحؤول دون إقفال الطّريق الدّوليّة في ​البقاع​، الّتي تُعتبر حيويّة للتّجارة وتنقّل المواطنين".