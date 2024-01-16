القوات الأميركية تخلي إحدى قواعدها في القامشلي بريف الحسكة بعد تعرضها لهجوم صاروخي

أخلت القوات الأميركية إحدى قواعدها في شمال شرق سوريا، بعد أسبوع من تعرضها لهجوم صاروخي.
واوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن القاعدة المُخلاة تقع في قرية هيمو إلى الغرب من مدينة القامشلي في ريف الحسكة، لافتاً إلى أن من كان يتمركز فيها هم ضباط وعناصر من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه".
وقبل أسبوع، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" عن هجوم صاروخي شنّته على قاعدة هيمو الواقعة إلى الغرب من مطار القامشلي، كما أكدت أنها مستمرة في استهداف القوات الأميركية في سوريا والعراق في إطار عمليات "الانتقام لغزة" ضد العدوان الإسرائيلي.
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