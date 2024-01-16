اعلن مسؤولان أميركيان لـ "رويترز" إن "الضربات الصاروخية في العراق لم تستهدف أي منشآت أميركية، ولم تقع إصابات في صفوف الأميركيين"، بينما أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن هجوم قرب مدينة أربيل بشمال العراق.
ورفض المسؤولان الأميركيان الإدلاء بمزيد من التعليقات.
وقالت مصادر محلية إن دوي انفجارات سمع في منطقة تبعد نحو 40 كيلومترا عن أربيل في إقليم كردستان في منطقة قريبة من القنصلية الأميركية ومساكن مدنيين.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولان أميركيان لرويترز: لم تستهدف منشآت أميركية بالصواريخ في أربيل بالعراق ولا خسائر أميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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