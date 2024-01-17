يعقوب: حسابات أميركا خاطئة لأنها جعلت كل مصالحها وقواعدها اهداف مشروعة لـ"انصار الله"

أكد رئيس حركة "النهج"، النائب السابق حسن يعقوب، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "عندما استهدفت أميركا اليمن دعما لإسرائيل، أرادت ترميم صورة الردع، ولكن هدفها الأساسي تخريب تجارة الصين وأوروبا، لأن معظم تجارة أميركا لا تمر في البحر الاحمر، لكن حسابات أميركا خاطئة لأنها جعلت كل مصالحها وقواعدها اهداف مشروعة لانصار الله"، معتبرا أن "الجبهات كلها ستتصاعد والايام القادمة حبلى بالمفاجآت".

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