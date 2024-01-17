تراجع أسعار السكر والجبن الرومي اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار زيت عباد الشمس، والسكر، والجبن الرومي في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد الخليج 365 متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.25 جنيه، بتراجع 77 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 43.56 جنيه، بزيادة 46 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 23.73 جنيه، بتراجع 27 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 68.97 جنيه، بتراجع 4.17 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.35 جنيه، بتراجع 1.81 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 24.38 جنيه، بتراجع 4 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 54.28 جنيه، بزيادة 34 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 85.62 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.32 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 318.07 جنيه، بتراجع 94 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة: 91.34 جنيه، بتراجع 8 قروش.

كيلو الأرز السائب: 29.41 جنيه، بتراجع 28 قرشا.

كيلو الفول السائب: 40.9 جنيه، بزيادة 3 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 122.1 جنيه، بتراجع 47 قرشا.

كيلو الجبن الرومي: 235.24 جنيه، بتراجع 3.56 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 25.7 جنيه، بتراجع 13 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 96.15 جنيه، بتراجع 89 قرشا.