"تعالى نلعب".. كيف استدرج "السامبو وصديقه" طفل كفر الشيخ لممارسة الفعل المحرم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات فوه "الدائرة الثالثة" في كفر الشيخ، حضوريًا بالسجن 7 أعوام لعامل و3 أعوام لمتهم آخر عما أسند إليهما بهتك عرض طفل بإحدى قرى مركز دسوق، وفي الدعوى المدنية بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسين المر، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين خالد رمضان جعفر، وأحمد محمد خضر، وسكرتارية إبراهيم جمعة، وذلك في أحداث القضية رقم 13050 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 2859 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

وكانت جهات التحقيق أحالت كل من "محمد.ص"، وشهرته السامبو، 19 عامًا، عامل عادي، و"عادل.أ"، 15 عامًا، طالب بالصف الأول الثانوي التجاري، ويقيمان بإحدى قرى مركز دسوق، إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمتهما عما أسند إليهما بأنهما في يوم 21 مايو 2023 بدائرة مركز شرطة دسوق، هتكا عرض طفل لم يبلغ من العمر 18 عامًا.

ووفق قرار الإحالة تبين أن كلا المتهمين خطفا الطفل المجني عليه بالتحايل بأن اصطحبه المتهم الثاني الطالب من الطريق العام بزعم اللهو معه لدى المتهم الأول العامل مستغلين صغر سنه فتمكن من ذلك باستدراجه لمحل الواقعة منزل المتهم الأول، وأقصاه بذلك عن أعين ذويه.

وأوضح قرار الإحالة أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى وهي أن المتهم الأول في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفل المجني عليه عندما كم فاه وحسر عنه بنطاله كاشفًا سوأته مرتكبًا معه الفعل المحرم، وذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره فأحدث المتهم الأول الإصابات الواردة في التقرير الطبي الخاص بالطفل المجني عليه.

كما وجه لكلا المتهمان احتجازهما الطفل المجني عليه بدون أمر من الحكام المختصين بذلك، وفي غير اللوائح المصرح بها قانونًا، واقترن ذلك الاحتجاز تعذيبه بالتعذيبات البدنية، وعرضا الطفل وأمنه، وأخلاقه، وصحته للخطر.