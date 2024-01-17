موسكو: نشر بولندا قوات ألمانية على أراضيها يرفع درجة التوتر في أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن رغبة بولندا في نشر وحدات عسكرية ألمانية على أراضيها إلى جانب وجود لقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لن يبقى دون رد مناسب.

وأشارت زاخاروفا، خلال إحاطتها الإعلامية، أن هذه الخطوة تؤكد على الرغبة المتزايدة لدى حلف الناتو في رفع مستوى التوتر في أوروبا، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقالت زاخاروفا "هذا عنصر آخر في مسار الروسوفوبيا (العداء للروس) العالمي لدول "الناتو"، وفي هذا البلد بالذات اسمحوا لي أن أذكركم أن نحو عشرة آلاف عسكري أمريكي يتمركزون فعليا على أراضي بولندا، وهناك أيضا مجموعة قتالية تكتيكية متعددة الجنسيات تابعة لحلف الناتو، والتي تضم أفرادا عسكريين من الولايات المتحدة وبريطانيا ورومانيا وكرواتيا".

وأوضحت زاخاروفا أن الدعوات لنشر قوات أجنبية إضافية على الأراضي البولندية، والتي ليست ضرورية إذا كانت هذه الدول متوجهة نحو السلام، يجب اعتبارها فقط محاولة لزيادة مستوى التوتر في أوروبا، وإطالة حالة الانهيار العالمي للأمن الأوروبي".