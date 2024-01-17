النشرة: قصف اسرائيلي طال الكنيسة الانجيلية بعلما الشعب وتضرر منزل راعي الكنيسة

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن "قصف إسرائيلي طال الكنيسة الانجيلية الوطنية في بلدة علما الشعب ، وأحدث أضرارا كبيرة في منزل راعي الكنيسة القس ربيع طالب".

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