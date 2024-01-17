قائد الجيش التقى المطران أنطونيوس سعد وبحثا شؤونًا مختلفة

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة متروبوليت أبرشية بصرى وحوران وجبل العرب للروم الأرثوذكس المطران أنطونيوس سعد الذي قدم تعازيه لقائد الجيش بوفاة والدته، كما تناول البحث شؤونًا مختلفة.

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