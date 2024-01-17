النشرة: قصف مدفعي اسرائيلي استهدف أطراف راشيا الفخار والهبارية

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بان "الجيش الاسرائيلي قصف بالمدفعية الثقيلة أطراف راشيا الفخار والهبارية في ظل تحليق للطيران التجسسي على علو منخفض".

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