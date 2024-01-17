تعطل شاحنة على اوتوستراد جونية الغربي وحركة مرور كثيفة بالمحلة

افادت غرفة "التحكم المروري" عن "تعطل شاحنة على اوتوستراد جونية الغربي و حركة مرور كثيفة بالمحلة، فيما يعمل دراج من مفرزة سير جونية في المحلة للمعالجة".

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