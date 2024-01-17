بحصلي: تسارع التطورات في البحر الأحمر قد يؤخر وصول البضائع الى لبنان

طمأن رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في بيان ان "لبنان لن يعاني من إنقطاع في البضائع المستوردة من جراء تسارع التطورات في منطقة البحر الأحمر، إنما قد يشهد تأخيراً في وصولها الى لبنان لأن طريق السفن طالت وأضحت تتطلب زيادة بين 15و 20 يوماً على الموعد المعتاد، وهذا يمكن ان يؤدي الى نقص مرحلي للبضائع الى حين وصول البضائع الجديدة".
وشدد على انه "منذ بداية الأحداث أكدنا أن موضوع النقل البحري حساس وخطير ويجب متابعته لا سيما ان ارتفاع كلفة الشحن بين 100 و 150 بالمئة والإرتفاع في اسعار التأمين سيؤديان الى ارتفاع في الأسعار يتراوح بين 5 و 15 بالمئة بحسب نوع المنتج".
ولفت إلى انه "إضافة الى مشكلة ارتفاع الأسعار، يعاني المستوردون من تزامن هذه المشكلة مع موعد شهر رمضان المبارك، حيث يطلبون كميات كبيرة لكي تصل في الوقت المحدد، علماً ان البضائع التي كان من المفروض أن تصل في بداية شهر الصوم قد تتأخر، وهذا ما قد يؤثر سلبا على التاجر لجهة تصريف البضائع الموسمية في الوقت المحدد لها".
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