تدخل أممي يسرع توزيع المساعدات في غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار، سيجارد كاخ، أمس أنها ستعمل على إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى سكان قطاع غزة.

ووفق قناة «القاهرة» الإخبارية، «وصلت كاخ إلى مطار العريش الدولي بشمال سيناء لمراقبة العراقيل والمعوقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، ومنعه لدخول الشاحنات التي تحمل آلاف الأطنان الغذائية المفترض وصولها لأهالي قطاع غزة».

وثمنت كاخ الدور المصري فى استقبال وتجهيز وإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدة ضرورة وقف إطلاق النار، ووجهت كل التقدير لجمعية الهلال الأحمر المصري للجهد الكبير في تجهيز هذا الكم من المساعدات وتسهيل تدفقها إلى قطاع غزة.

وحسب القناة، أجرت المنسقة الأممية لقاء مع محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة، وتفقدت مخازن المساعدات في مطار العريش، واستمعت لشرح تفصيلي لدور الهلال الأحمر المصري في تجهيز وإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة.

بالتواكب، أعلن الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية عن نجاح وساطة قطر بالتعاون مع فرنسا، في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس، يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثرا وتضررا، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون الإسرائيليون في القطاع.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، أن الأدوية والمساعدات سترسل غدا إلى مدينة العريش المصرية، على متن طائرتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.

وأكد استمرار الجهود مع الشركاء الإقليميين والدوليين خلال المرحلة المقبلة، خاصة في الجوانب الإنسانية والإخلاء الطبي في إطار الجهود القطرية لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأسفر القصف الإسرائيلي الغاشم أمس، عن استشهاد 32 فلسطينيا وإصابة العشرات في غارات وقصف إسرائيلي استهدف منازل وبنايات سكنية في عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 25 فلسطينيا في غارات استهدفت منازل سكنية في حي الدرج في وسط مدينة غزة، ترافق ذلك مع قصف من البوارج الحربية الإسرائيلية للمناطق الغربية من شواطئ قطاع غزة. واستشهد سبعة فلسطينيين في غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت عدة منازل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، تزامن القصف الجوي مع قصف من الدبابات الإسرائيلية التي تواصل تقدمها في عدة محاور في المدينة، مما تسبب بدمار هائل في البنية التحتية والمنازل الفلسطينية.

ضحايا غزة في اليوم 104: