الحوثيون يقصفون سفينة أمريكية .. والصحافة العبرية: لم يتأثروا بإدراجهم كمنظمة إرهابية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الحوثيون عن استهداف سفينة أمريكية في البحر الأحمر، ونشروا صورة للسفينة وهي تشتعل داخل البحر.

صورة السفينة الأمريكية

وذكرت قناة كان العبرية، أن الحوثيين هاجموا سفينة في البحر الأحمر، وهي سفينة مملوكة لأميركيين، ولا يبدو أن أحداً في صنعاء تأثر بالإعلان الأميركي عنهم منظمة إرهابية.



يذكر أن حركة أنصار الله " الحوثي" ردت على تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، لها كمنظمة إرهابية عالمية، وذلك على خلفية استهداف الحركة سفنا تجارية في البحر الأحمر، قائلة :"لم ننهب ثروات أي شعب، ولم نؤسس دولةً على أنقاض السكان الأصليين، ولم ندعم كيانا استيطانيا احتلاليا على حساب شعب آخر كما هو حال النظام الأمريكي مع النظام الصهيوني المجرم".

وقالت أنصار الله في بيان لها :" ولا عدوان إلا على الظالمين بعد غاراتها العدوانية على اليمن، بالاشتراك مع بريطانيا والجريمة البحرية بحق قوات البحرية اليمنية؛ ورعايتهما معا جرائم الإبادة الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، تعمد أمريكا إلى ما تسميه بالتصنيف في لائحة الإرهاب، في سلوك مثير للسخرية أن تصنيفك يأتي من قبل دولة الإرهاب العالمي، ‏إن التصنيف الأمريكي لأنصار الله في هذه المرحلة وسام شرف يتقلدونه لموقفهم المساند للشعب الفلسطيني".