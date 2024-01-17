نتنياهو يقترح على لابيد وليبرمان الانضمام إلى حكومته

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اقترح على كل من زعيم المعارضة، يائير لابيد، ورئيس حزب "يسرائيل بيتنو" أفيغدور ليبرمان، الانضمام إلى حكومته.

وحسب وكالة سبوتنيك، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن نتنياهو سبق أن اقترح على لابيد وليبرمان الانضمام إلى الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادته، والأخيران يرفضان طلبه.

وأوضحت الصحيفة أن ليبرمان يرفض الانضمام إلى حكومة نتنياهو، وأنه سبق وعُرض عليه الانضمام لتلك الحكومة أكثر من مرة، وكان في كل مرة يرفضها.

فيما يرفض لابيد، زعيم المعارضة الحالي، والذي تولى منصب رئاسة الوزراء أيضا، يرفض الانضمام للحكومة نفسها في الوقت الحالي، ويقصد بها الحرب الدائرة على قطاع غزة.

ومن جانبه، نفى حزب الليكود الحاكم والذي يتزعمه نتنياهو دعوات نتنياهو أو مكتبه لكل من لابيد وليبرمان الانضمام إلى الائتلاف الحاكم، بدعوى أنها تقارير أو أخبار كاذبة ولا صحة لها.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" اجتماعا غدا الخميس، لبحث الخلافات الداخلية بشأن سياسة إدارة الحرب على قطاع غزة.

وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن الكابينيت الإسرائيلي سيجري مناقشة مهمة غدا لبحث الخلافات الداخلية وادعاءات الوزراء الإسرائيليين ضد سياسة إدارة الحرب في غزة.