الجيش الأمريكي يعلن ضرب 14 معقلًا للحوثيين باليمن

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الأمريكي إن قواته شنت ضربات على 14 منصة صواريخ للحوثيين كانت معدة للإطلاق من اليمن مبينا أن "الصواريخ شكلت تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".

وصرحت القيادة المركزية في بيان إن القوات الأمريكية "نفذت ضربات على 14 منصة صارويخ للحوثيين المدعومين من إيران كانت محملة لإطلاقها من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

واستكملت أن "هذه الصواريخ تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة وكان من الممكن إطلاقها في أي وقت، مما دفع القوات الأمريكية إلى ممارسة حقها والتزامها بالدفاع عن نفسها".

ويشار إلى أنه أمس الأربعاء، أعلن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة أعادت إدراج جماعة "أنصار الله" اليمنية على قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان: "تعلن وزارة الخارجية اليوم تصنيف أنصار الله، الذين يشار إليهم عادة باسم الحوثيين، كمجموعة إرهابية عالمية، اعتبارا من 30 يوما من اليوم".

وأفاد بأنه "خلال فترة تأخير التنفيذ لمدة 30 يوما، ستجري الحكومة الأمريكية تواصلا قويا مع أصحاب المصلحة ومقدمي المساعدات والشركاء الذين يلعبون دورا حاسما في تسهيل المساعدات الإنسانية والاستيراد التجاري للسلع الحيوية في اليمن".

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن التصنيف "أداة مهمة لعرقلة تمويل الإرهاب للحوثيين، وزيادة تقييد وصولهم إلى الأسواق المالية، ومحاسبتهم على أفعالهم"، معلنا أنه "إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، فستعيد الولايات المتحدة تقييم هذا التصنيف على الفور".