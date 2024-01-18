ارتفاع عدد قتلى الهجوم الباكستاني على سراوان في إيران إلى 9 وجميعهم باكستانيون

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، عن ارتفاع عدد قتلى الهجمات الباكستانية على سراوان إلى 9.
وأوضح وزير الداخلية الإيراني، أنّ القتلى التسعة في الهجوم الباكستاني على سراوان يحملون الجنسية الباكستانية.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أنّ الصين مستعدة للتوسط بين باكستان وإيران، بعد تبادل الضربات ضد أهداف وصفها الجانبان بأنّها لـ"إرهابيين"، في المنطقة الحدودية بينهما.
واكنت قد استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، القائم بالأعمال الباكستاني في طهران، على خليفة الهجوم الباكستاني على قرية إيرانية حدودية فجر الخميس.
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