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كتائب القسام تضرب قوة صهيونية راجلة في غزة وتُسقط 5 قتلى

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ياسر رشاد - القاهرة - تبنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الخميس، استهداف قوة إسرائيلية متمركزة في أحد المنازل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وإيقاع 5 قتلى.

وأعلنت القسام، في بيان عسكري، “استهداف قوة صهيونية متمركزة في أحد المنازل بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وإيقاع 5 قتلى من أفرادها شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة”.

وأمس، الأربعاء، أعلنت القسام، استهداف قوة صهيونية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد ووقوعها بين قتيل وجريح على تخوم حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأضافت: “تمكن مجاهدو القسام من الإجهاز على جندي صهيوني يعتلي إحدى الآليات في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة”.

وأكدت: “دمرنا ناقلة جنود صهيونية بقذيفة الياسين 105 على جبل الريس شرق حي التفاح بمدينة غزة”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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