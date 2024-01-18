علمت "النشرة" أنّ الرّئيس السّوري بشار الأسد أصدر سلسلة قرارات قضت بإجراء مناقلات لقيادات أمنيّة وعسكريّة، أبرزها تعيين مسؤول الأمن الوطني السّوري اللّواء علي مملوك مستشارًا لرئيس الجمهوريّة، وتولّي اللّواء كفاح ملحم مسؤوليّة الأمن الوطني بدلًا من مسؤوليّة قيادة الاستخبارات العسكري.
كما تحدّثت المعلومات عن إنهاء خدمات ضبّاط كبار، بالتّزامن مع إعادة السعودية استئناف عملها الدّبلوماسي في دمشق. لذلك يسود التّساؤل عن التّوقيت والتّزامن بين الخطوتَين، بينما تتردّد المعلومات عن وجود ورشة سوريّة كبيرة باشرها الأسد، لإعادة تنظيم أجهزة الدّولة ومؤسّساتها الرّسميّة والحزبيّة.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": ورشة سورية لتنظيم أجهزة الدولة... ما علاقتها بالسعودية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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