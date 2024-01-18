"النشرة": ورشة سورية لتنظيم أجهزة الدولة... ما علاقتها بالسعودية؟

علمت "النشرة" أنّ الرّئيس السّوري ​بشار الأسد​ أصدر سلسلة قرارات قضت بإجراء مناقلات لقيادات أمنيّة وعسكريّة، أبرزها تعيين مسؤول الأمن الوطني السّوري اللّواء ​علي مملوك​ مستشارًا لرئيس الجمهوريّة، وتولّي اللّواء كفاح ملحم مسؤوليّة الأمن الوطني بدلًا من مسؤوليّة قيادة الاستخبارات العسكري.

كما تحدّثت المعلومات عن إنهاء خدمات ضبّاط كبار، بالتّزامن مع إعادة ​السعودية​ استئناف عملها الدّبلوماسي في ​دمشق​. لذلك يسود التّساؤل عن التّوقيت والتّزامن بين الخطوتَين، بينما تتردّد المعلومات عن وجود ورشة سوريّة كبيرة باشرها الأسد، لإعادة تنظيم أجهزة الدّولة ومؤسّساتها الرّسميّة والحزبيّة.