"سبوتنيك": مقتل 11 شخصًا وإصابة 3 آخرين بقصف الطيران الأردني لريف السويداء جنوبي سوريا

أفاد مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" الروسيّة، عن مقتل 11 شخصًا وإصابة 3 آخرين بقصف الطيران الأردني لريف السويداء جنوبي سوريا.

يُذكر أنّ صباح دوّت سلسلة انفجارات في الريف الجنوبي لمحافظة السويداء جنوبي سوريا، ناجمة عن استهداف طيران حربي رٌجح أنه تابع لسلاح الجو الملكي الأردني حينها.

ولم يصدر أي تعليق عن الجيش الأردني الذي نادرًا ما يعلن تنفيذ غارات في سوريا، لكنه ينشط منذ سنوات في مجال إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات آتية من سوريا.