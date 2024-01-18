نقيب المعلمين لـ"النشرة": سنتقدم بدعوى أمام مجلس الشورى ضد ما قام به ميقاتي بموضوع قانونَي التعليم

كشف نقيب المعلّمين في المدارس الخاصّة ​نعمة محفوض​، عبر "​الخليج 365​"، أنّه "سيتمّ توقيع اتفاق عصر اليوم، ويُفترض أن يتضمّن موافقة ​المدارس الخاصة​ على موضوع ضرب راتب المتقاعد بستة أضعاف، كما يحصل في الدّولة حاليًّا"، مؤكّدًا أنّ "ذلك لن يكلّف كلّ تلميذ أكثر من مليون ليرة".

وتطرّق محفوض إلى موضوع قانون تنظيم الهيئة التّعليميّة وموازنة المدارس، لافتًا إلى "أنّنا سنتقدّم كنقابة معلّمين بدعوى أمام ​مجلس شورى الدولة​ ضدّ ما قام به رئيس الحكومة المستقيلة ​نجيب ميقاتي​، كذلك هناك أساتذة قد تضرّروا وهم بدورهم سيتقدّمون بدعوى"، مشيرًا إلى "أنّنا إذا ربحنا الدّعوى كان به، وإذا لا فإنّ مجلس النّواب سيعيد درس القانونَين، ونحن مصرّون على إعادة إرسالهما كما هما دون أيّ تعديل".