الهيئة الإتهامية بالنيابة العامة المالية صادقت بالإجماع على قرار تخلية سبيل أمل شعبان

صادقت الهيئة الإتهامية في النيابة العامة المالية برئاسة القاضي ماهر شعيتو، بالإجماع على قرار تخلية سبيل أمينة سر لجنة المعادلات في وزارة التربية أمل شعبان.

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