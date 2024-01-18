الخارجية التركية: مستعدون للقيام بدور في تخفيف التوتر بين إيران وباكستان

دعت وزارة الخارجية التركية، "دول إيران والعراق وباكستان الصديقة والشقيقة إلى التهدئة وضبط النفس"، مؤكدة اننا "مستعدون للقيام بدور في تخفيف التوتر بين إيران وباكستان".

ورأت أنه "من غير المقبول مطلقا تبرير إسرائيل هجماتها بأسباب أمنية".

وفي وقت سابق، اليوم، اعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، أن "باكستان نفذت سلسلة ضربات على مخابئ إرهابيين في إقليم سستان وبلوشستان الإيراني"، مؤكدة "أننا تحترم تماما سيادة إيران ووحدة أراضيها".

واشارت الى ان "الضربات كانت دفاعا عن أمن باكستان ومصلحتها الوطنية"، لافتة الى "مقتل عدد من الإرهابيين داخل إيران خلال عملية اعتمدت على معلومات المخابرات". وشددت على أننا "سنواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامة وأمن شعبنا، وسنواصل مساعينا لإيجاد حلول مشتركة مع إيران ضد الإرهاب".

بدورها، افادت قناة "الجزيرة" عن مصادر باكستانية، بـ"ضرب 6 أهداف داخل 3 مواقع بعمق 40 إلى 50 كم داخل الأراضي الإيرانية".

وفي يوم الثلاثاء الماضي، أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن إيران شنت هجوما صاروخيا على قواعد تنظيم جيش العدل في باكستان.