وزير الدفاع الفرنسي: سنزود أوكرانيا بـ50 قنبلة AASM جوّالة شهريا

أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، أن "بلاده تعتزم تزويد أوكرانيا بـ50 قنبلة AASM جوّالة شهريا، اعتبارا من كانون الثاني ولمدة عام:.

وفي وقت سابق، أعلن ليكورنو أن "الجيش الأوكراني لم يستطع الارتقاء إلى مستوى التوقعات التي تم "الرهان" عليها خلال الهجوم المضاد العام الماضي ضد القوات الروسية"، معتبرا ان "الهجوم المضاد الذي شنته كييف لم يحقق النتيجة المرجوة".

يشار الى ان قنبلة AASM ذكية، ويتم توجيهها باستخدام الأقمار الصناعية اعتمادا على أنظمة متعددة بينها نظام الملاحة GPS، كما تتمتع بقدرة كبيرة على المناورة.