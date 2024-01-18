بعد ضرب مخيم طولكرم.. قوات الاحتلال تمنع سيارات الإسعاف من إغاثة

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أعاقت عمل سيارات إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني وطواقمها الطبية، ومنعتها من دخول مخيم طولكرم، والوصول إلى الإصابات.

أعلن الهلال الأحمر لمراسل وكالة وفا بأنه تلقى عدة نداءات من مواطنين داخل المخيم بوجود إصابات برصاص الاحتلال في حارات المخيم، منها خطيرة.

أضاف، أن قوات الاحتلال المنتشرة على مداخل المخيم، منعت مركبات الإسعاف من دخول المخيم، وأخضعتها للتفتيش والاحتجاز لوقت طويل.

في وقت سابق، قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه تتعامل مع إصابتي اعتداء بالضرب من الاحتلال داخل مخيم طولكرم.

تعرضت طواقم إسعاف الهلال الأحمر من متطوعين ومسعفين منذ يوم أمس، للاعتداء والاعتقال من جنود الاحتلال، ما أسفر عن اعتقال خمسة مسعفين، وإصابة ثلاثة ضباط إسعاف بشظايا انفجار داخل المخيم، وتدمير إحدى مركبات الإسعاف.

في السياق ذاته، لاحقت قوات الاحتلال المواطنين في أحياء المدينة، خاصة الحي الجنوبي، وأوقفت مركباتهم وأخضعتهم للتفتيش والتنكيل والاستجواب.

اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر سيف حسام إدريس عزرون، بعد مداهمة منزله في الحي الشمالي للمدينة، في الوقت الذي داهمت منزل ذوي المعتقل مهند طلال منصور شريم، في الحي الغربي من طولكرم المحكوم بالمؤبد، وقامت بتفتيشه واستجواب سكانه.

انتشرت آليات الاحتلال في مختلف أحياء مدينة طولكرم ونصبت حواجزها عند مختلف المحاور وتحديدا دوار العليمي (المحاكم)، وشارع نابلس، تزامنا مع العدوان المتواصل على مخيمي طولكرم ونور شمس، وما يرافقه من اعتداءات على المواطنين واعتقالهم وتخريب ممتلكاتهم.

منذ صباح اليوم، اُستشهد شاب، برصاص الاحتلال، في العدوان المتواصل على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الثاني على التوالي، حيث قام بتفجير منزل، وإحراق أخرى، والاعتداء على عدد من المواطنين بالضرب المبرح، وسط تدمير واسع في البنية التحتية.