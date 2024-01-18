انت الان تتابع خبر السامرائي يبحث مع السفير البريطاني تطورات أوضاع المنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السامرائي، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل في مكتبه ببغداد اليوم السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن".

وتركز اللقاء، وفق البيان، على "مناقشة العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة، واستعراض تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وأهمية تعزيز الجهود الدبلوماسية الدولية والإقليمية لتحقيق الأمن والاستقرار ومعالجة التحديات والوصول الى حلول مستدامة للأزمات الراهنة".



وأشاد السامرائي، بحسب البيان، "بدور المملكة المتحدة في دعم العراق على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، مشدداً على أهمية مواصلة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والثقافي والتجاري".