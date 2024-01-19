منعونا من النوم والصلاة.. أسير فلسطيني مفرج عنه يكشف حقيقة سجون الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أسرى من قطاع غزة، تم الأفرج عنهم من سجون الاحتلال صباح اليوم، عن التعذيب القاسي الذي تعرضوا له.

وقال أحد المفرج عنهم في مقطع فيديو نشرته كتائب القسام: "اعتدوا علينا بالكلاب والضرب ومنعونا من النوم والصلاة والحديث، لم أعرف أن أخي معنا إلا من نداء الجنود عليه".

على جانب آخر، شهد محيط بلدتي ميس الجبل ومحيبيب جنوب لبنان، قصف مدفعي إسرائيلي كثيف، كما ‏حلق عدد كبير من الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي، فوق الجليل شمال فلسطين المحتلة وقرب بحيرة طبريا والجولان السوري المحتل وعلى طول الساحل اللبناني.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، انتهاء العملية العسكرية في طولكرم بعد نحو 45 ساعة، وشهدت منطقة مخيم طولكرم دمارًا كبيرَا خلفته قوات الاحتلال الإسرائيلية، بعد اقتحام استمر أكثر من يومين.

واستُشهد، مُنذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، عشرات المواطنين الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته وزوارقه الحربية المتواصل على قطاع غزة، مع دخول العدوان يومه الخامس بعد المئة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 77 شخصًا وإصابة العشرات بجروح، خلال الساعات الأخيرة، واستشهد 12 شخصًا على الأقل وأصيب آخرون بعد أن قصف طيران الاحتلال شقة سكنية قرب مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، كما أصيب عدد آخر في غارة إسرائيلية استهدفت مسجد النور في حي الصبرة بالمدينة.