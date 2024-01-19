بعد اغتياله.. الجيش الإسرائيلي يصف الصحفي وائل أبو فنونة بالإرهابي

ياسر رشاد - القاهرة - وصف أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الصحفي وائل رجب أبو فنونة، الذي استشهد أمس الخميس بالإرهابي.

قال أفيخاي :" قامت قواتنا أمس بتصفية وائل أبو فنونة، نائب رئيس المنظومة الإعلامية التابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي، في غارة شنها سلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية وجهاز الامن العام، وكان وائل أبو فنونة يتولى وظيفة نائب رئيس المنظومة الإعلامية التابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي".

أضاف، كان أبو فنونة مسؤولاً عن نشر مقاطع الفيديو الصادرة عن المنظمة الإرهابية فيما يتعلق بالرشقات الصاروخية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وإنتاج ونشر مقاطع فيديو لمخطوفين كجزء من الحرب النفسية التي تشنها المنظمات الإرهابية في غزة ضد مواطني إسرائيل.

استشهد الصحفي وائل رجب أبو فنونة مدير فضائية "القدس اليوم" جراء استهدافه وسط مدينة غزة، وأعلن مكتب الإعلام الحكومى فى قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 119 صحفياً، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع فى السابع من شهر أكتوبر الماضى.

أضاف المكتب : أن هذا هو آخر تحديث بعد استشهاد الصحفى وائل رجب أبو فنونة مدير عام قناة القدس اليوم الفضائية فى القطاع.

أعلنت قناة القدس الفضائية، نبأ ارتقاء الزميل الصحفي في القناة وائل رجب أبو فنونة "أبو عماد" المدير العام للقناة في استهداف صهيوني غاشم على مدينة غزة قائلة :"إننا في إذا ننعى زميلًا جديدًا على طريق القدس والتحرير، نؤكد على مواصلتنا لرسالتنا الإعلامية المقاومة.