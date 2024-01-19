بعد تدميره بالكامل.. الاحتلال يعلن انتهاء العملية العسكرية في طولكرم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، انتهاء العملية العسكرية في طولكرم بعد نحو 45 ساعة.

شهدت منطقة مخيم طولكرم دمارًا كبيرَا خلفته قوات الاحتلال الإسرائيلية، بعد اقتحام استمر أكثر من يومين.

وعرضت المقاومة الفلسطينية عددًا من الصور للدمار الذي لحق بالمباني والبُنى التحتية.

استُشهد، مُنذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، عشرات المواطنين الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته وزوارقه الحربية المتواصل على قطاع غزة، مع دخول العدوان يومه الخامس بعد المئة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 77 شخصًا وإصابة العشرات بجروح، خلال الساعات الأخيرة، واستشهد 12 شخصًا على الأقل وأصيب آخرون بعد أن قصف طيران الاحتلال شقة سكنية قرب مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، كما أصيب عدد آخر في غارة إسرائيلية استهدفت مسجد النور في حي الصبرة بالمدينة.