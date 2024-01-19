‏بلجيكا تنضم للتحالف البحري وفرنسا تنسحب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت بلجيكا الانضمام للحملة البحرية ضد جماعة انصار الله الحوثيين في البحر الأحمر، بينما قررت فرنسا الانسحاب .

وقالت شبكة بلجيكا 24 الإخباري، إن بلجيكا ستنضم إلى العملية ضد الحوثيين .

وأسست أمريكا تحالف حارس الازدهار وهو حملة بحرية ضد الحوثيين، وهو تحالف متعدد الجنسيات تقوده الولايات المتحدة يهدف لشن عملية عسكرية للرد على الهجمات التي يقودها الحوثيون على السفن المتجهة إلى إسرائيل أو المرتبطة بها في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، أعلن عنه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في البحرين يوم 19 ديسمبر 2023 عقب زيارة قام بها إلى إسرائيل، وقال ان الحلف تشكل تحت مظلة القوات البحرية المشتركة وقيادة قوة المهام المشتركة 153 كرد على الهجمات التي تشنها القوات الموالية لحركة أنصار الله الحوثيين في اليمن ضد السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر بهدف وقف الحرب الفلسطينية الإسرائيلية في قطاع غزة ودخول احتياجات القطاع من الغذاء والدواء.