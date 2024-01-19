الكرملين: ندعو جميع أطراف الصراع في غزة وحولها إلى ضبط النفس والدبلوماسية

ياسر رشاد - القاهرة - دعت الرئاسة الروسية "الكرملين "جميع أطراف الصراع في غزة وحولها إلى ضبط النفس والدبلوماسية، لافتة إلى أن روسيا على اتصال دائم مع إيران وباكستان من خلال القنوات الدبلوماسية.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة ندعو جميع الأطراف والدول في المنطقة والمناطق المجاورة إلى ممارسة ضبط النفس والدبلوماسية، مؤكدا أن هذا هو الأمر الوحيد الذي يمكن أن يساعد في خفض التصعيد.

وأشار بيسكوف إلى أن مستوى التوتر والتصعيد آخذ في الارتفاع في المنطقة ويثير القلق العميق ،مضيفا أن كل ما يحدث من مشتقات الأزمة الرهيبة التي نشهدها في غزة وحولها، ونحن منذ البداية أعربنا عن قلقنا من أن هذا الصراع قد يتجه إلى التوسيع، لافتا إلى أنه لسوء الحظ نشهد الآن بعض المؤشرات على ذلك .

وردًا على سؤال ما إذا كان من المقرر إجراء اتصالات مع إيران وباكستان على أعلى مستوى، أكد بيسكوف: " إن الاتصالات الدائمة مع هذه الدول تتم من الجانب الروسي عبر القنوات الدبلوماسية".