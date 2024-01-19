وزير الأمن القومي الإسرائيلي يبكي ويسقط أرضًا.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - ظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وهو ينهار ويقع على الأرض، في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر إيتمار بن غفير وهو يبكي بعد انتشرا أنباء حول مقتل زوجته، " في مستوطنة في الضفّة الغربيّة الأيام الماضية، وحاول الجنود مساعدته على النهوض بينما انهار وسقط أرضا.

أثارت مواقف وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، خصوصًا بعد حرب غزة غضبا عربيا واسعا بعدما دعا إلى تهجير سكان غزة وإعادة احتلالها.

إلا أن الفيديو قديم منذ عام 2022، وهو حول مواجهة بين عدد من نشطاء اليمين الإسرائيلي والشرطة في حيّ الشيخ جرّاح في القدس الشرقيّة المُحتلة.

ويعد انتشار الفيديو بهذا السياق مع تواصل العمليّات العسكريّة الإسرائيليّة في قطاع غزّة، وبالتزامن أيضاً مع تصاعد التوتّر في الضفّة الغربية المُحتلّة، حيث قُتل العشرات من الفلسطينيين واعتُقل المئات منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.