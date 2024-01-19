الأحوال الشخصية: إعتباراً من الإثنين سيبدأ قلم نفوس ميس الجبل بعمله في المبنى التابع لبلدية النبطية

أعلنت المديرية العامة للأحوال الشخصية، أنه "في ظل الأوضاع الأمنية في المناطق الحدودية للاراضي المحتلة، التي حالت دون تمكّن قلم نفوس ميس الجبل من مزاولة عمله واستقبال المواطنين وانجاز معاملاتهم، وحيث انه، وبالتنسيق مع سعادة محافظ النبطية، تم تأمين مركز جديد في مبنى تابع لبلدية النبطية لاشغاله مؤقتاً من قبل القلم المذكور، وبعد استكمال التجهيزات الفنية واللوجستية وإجراء الربط الإلكتروني في المركز الجديد، لذلك إعتباراً من ٢٢/١/٢٠٢٤ سيبدأ قلم نفوس ميس الجبل بعمله في المبنى التابع لبلدية النبطية، وبإمكان كافة المواطنات والمواطنين والمخاتير التابعين للقلم التقدم بطلباتهم ومعاملاتهم في المركز الجديد".

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