النشرة: غارة اسرائيلية استهدفت منزلا في كفركلا مع استمرار القصف المدفعي للبلدة

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن "الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم عدوانا جويا حيث نفذ غارة جوية مستهدفا احد المنازل السكنية قي بلدة كفركلا".

واعتبارا من الرابعة الا ربع تتعرض كفركلا لقصف مدفعي متقطع مصدره مواقع الجيش الاسرائيلي المقابلة.