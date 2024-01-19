افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن "الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم عدوانا جويا حيث نفذ غارة جوية مستهدفا احد المنازل السكنية قي بلدة كفركلا".
واعتبارا من الرابعة الا ربع تتعرض كفركلا لقصف مدفعي متقطع مصدره مواقع الجيش الاسرائيلي المقابلة.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: غارة اسرائيلية استهدفت منزلا في كفركلا مع استمرار القصف المدفعي للبلدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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