تقديم شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي في سويسرا إثر مشاركته في منتدى دافوس

أعلن الادعاء السويسري، عن تقديم شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ خلال مشاركته في منتدى دافوس العالمي، مشيرًا إلى أنّ "سيتم فحص الشكاوى الجنائية وسنتواصل مع الخارجية لبحث مسألة حصانة الرئيس الإسرائيلي".

بدورها، كشفت مجموعة قانونية حقوقية بسويسرا، أنّ أفرادًا قدموا اتهامات ضد هرتسوغ للمدعين الفيدراليين والسلطات في بازل وبيرن وزيورخ.

ولفتت المجموعة إلى أنّ "يمكن رفع الحصانة في ظروف معينة كالجرائم ضد الإنسانية وحالة هرتسوغ تستوفي الشروط".

وشارك الرئيس الإسرائيلي في منتدى دافوس في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي وقت تواجه فيه تل أبيب دعوى أمام محكمة العدل الدولية بشأن ارتكابها جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، حيث يتواصل القصف الذي يستهدف يوميًا المدنيين في غزة.