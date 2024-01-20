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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن القوات المسلحة الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 10 مرات خلال الـ24 الساعة الماضية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم السبت، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 10 مرات، خلال اليوم الماضي، وأطلقت ما مجموعه 40 مقذوفا من عيارات مختلفة.
وقال المكتب في بيان نشره عبر قناته على “تلغرام”: “سجلنا 10 عمليات قصف من قبل القوات الأوكرانية، خلال الـ24 الساعة الماضية.. ثمانية على محور دونيتسك، واثنتان على محور غورلوفكا”.
وأشار المكتب إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 40 مقذوفا من عيارات مختلفة.
وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات، خلال اليوم الماضي، عن إصابة مدني واحد.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف “الناتو”، فيما تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس.