القوات المسلحة الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 10 مرات خلال الـ24 الساعة الماضية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم السبت، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 10 مرات، خلال اليوم الماضي، وأطلقت ما مجموعه 40 مقذوفا من عيارات مختلفة.

وقال المكتب في بيان نشره عبر قناته على “تلغرام”: “سجلنا 10 عمليات قصف من قبل القوات الأوكرانية، خلال الـ24 الساعة الماضية.. ثمانية على محور دونيتسك، واثنتان على محور غورلوفكا”.

وأشار المكتب إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 40 مقذوفا من عيارات مختلفة.