نتنياهو ووزير الدفاع يتعاركان والحرس يسجلون

ياسر رشاد - القاهرة - تأججت الأزمة داخل الحكومة الإسرائيلية، خاصة بعد فشلهم في الوصول إلى الإسرى والقضاء على قادة حماس والانتقام بعد فضيحة طوفان الأقصى، وأصبح التوتر أكثر تزايد خاصة بين رئيس الوزراء نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، الذي وصل إلى حد الاشتباك بالأيدي.

وذكر موقع والاه العبري، أن الإسبوع الماضي حاول وزير الحرب الإسرائيلي "يوآف غالانت"، اقتحام مكتب نتنياهو، وكانت الأمور أن تصل إلى الاشتباك بالإيدي.

وأضاف موقع "والاه" العبري، أن جالانت سُمع وهو يقول :" إنه في المرة القادمة سيأتي ومعه قوة من لواء جولاني".

الحادثة جاءت وسط تزايد حدة الإنقسام بين نتنياهو وغالانت.

كما وقع اشتباك جديد اليوم بين وزير الدفاع الإسرائيلي، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اجتماع في مكتب الأخير.

وقال موقع والا العبري، إن وزير الجيش الإسرائيلي حاول اقتحام مكتب نتنياهو وكادت الأوضاع تتدهور نحو شجار بالأيدي.

كما كشف موقع واللا العبري، أنه تم رصد جهاز تسجيل بحوزة طاقم وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، خلال أحد الاجتماعات الأمنية.