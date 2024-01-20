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إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب وحيفا ويطالبوا بإسقاط حكومة نتنياهو.. شاهد

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ياسر رشاد - القاهرة - تشهد تل أبيب وحيفا الآن مسيرات حاشدة، ومظاهرات من عدد كبير لمستوطنين إسرائيليين، يطالبون بإقالة حكومة نتنياهو، وعمل انتخابات بشكل سريع.

وتظاهر الآلاف في ساحة "هبيما" وسط تل أبيب، وحملوا لافتات من بينها "انتخابات الآن"، و"لن نسامحك"، و"لماذا لا تزال (نتنياهو) هنا وهم (المحتجزون الإسرائيليون في غزة) لا"، و"حكومة جديدة ستوحدنا" وسط تعتيم من وسائل الإعلام العبري.

وفي حيفا تظاهر الآلاف من الإسرائيليين، في ميدان حوريف، وارتفعت أعداد القتلى من الإسرائيليين لـ 1500 إسرائيلي.

كما يطالب أهالي الأسرى الموجودين في غزة، باستقالة الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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