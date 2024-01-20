أبو الغيط يجدد تضامن الجامعة العربية الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، التضامن الكامل مع الدولة الصومالية وتأييد موقفها إزاء مذكرة "التفاهم للشراكة والتعاون" الموقعة بين إثيوبيا وإقليم "أرض الصومال"، باعتبار المذكرة "باطلة ولاغية وغير مقبولة"، مشددا على رفض أية آثار مترتبة عليها سواء قانونية أو سياسية أو تجارية أو عسكرية، مؤكداً تأييد وتضامن الجامعة العربية الكامل مع الخطوات الدبلوماسية التي تقوم بها الصومال لمواجهة هذه الخطوة الخطيرة.

جاء ذلك خلال لقاء أمين عام الجامعة العربية مساء اليوم مع الرئيس حسن شيخ محمود، رئيس الجمهورية الصومالية الفيدرالية، في مقر إقامته بالقاهرة، وذلك خلال زيارة رسمية له إلى جمهورية مصر العربية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي بأن أبو الغيط أكّد - خلال اللقاء - على الموقف العربي من مذكرة "التفاهم للشراكة والتعاون" الموقعة بين إثيوبيا وإقليم "أرض الصومال" بموجب القرار رقم 8988 الصادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في 17 يناير، والذي أعلن التضامن الكامل مع الدولة الصومالية، وتأييد موقفها باعتبار هذه المذكرة باطلة ولاغية وغير مقبولة.

وأشار إلى أن الطرفين ناقشا، الخطوات والسبل الدبلوماسية التي تقوم بها الصومال على مختلف المستويات العربية والإفريقية والدولية، حيث أعرب الرئيس الصومالي عن تقديره البالغ لجهود الجامعة العربية في دعم الصومال في هذه الأزمة لا سيما البيان الذي أصدرته يوم 3/1/2024 وجهود المجموعة العربية في نيويورك لدعم الموقف الصومالي لدى الأمم المتحدة، وكذلك قرار مجلس الجامعة الأخير الصادر بتاريخ 17 يناير الجاري.

وأوضح المتحدث أن الاجتماع تناول الدور العربي المأمول لدعم الصومال على جميع الأصعدة لصيانة وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها وكذلك مساندتها في جهود مكافحة الإرهاب وجذوره، وتقوية مؤسساتها القومية، واقتصادها؛ بما يلبي طموحات الشعب الصومالي المشروعة.