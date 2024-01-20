جنرال إسرائيلي سابق: عدم التوصل لاتفاق مع حماس ينتج عنه المزيد من الضحايا

ياسر رشاد - القاهرة - حذر الجنرال الإسرائيلي السابق، إسحاق بريك، اليوم السبت، من إنه في حال عدم التوصل لاتفاق مع حركة "حماس" بشأن وقف الحرب أو عودة الرهائن المحتجزين لديها فسيكون هناك المزيد من الضحايا.

وحسب سبوتنيك، أجرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، مقابلة مع الجنرال الإسرائيلي السابق، إسحاق بريك، أوضح من خلالها أن إسقاط أو القضاء على حركة حماس في الوقت الراهن أصبح أكثر صعوبة، محذرا من الدخول إلى مدينة رفح الفلسطينية وإلا سيسقط المزيد من القتلى والجرحى بين صفوف الجيش الإسرائيلي.

وأوضح الجنرال بريك، الذي تولى منصب رئيس لجنة الشكاوى سابقا بالجيش الإسرائيلي، أن الاتفاق مع حركة حماس يجب أن يشمل انسحاب الجيش من قطاع غزة، وإلا فإن الضحايا سيكون عددهم كبيرا، أو سيواجه الجيش وضعا أصعب مما هو عليه في هذه اللحظة.

وشدد الجنرال بريك على أنه أكد على بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، عدم خوض حربا مع "حزب الله" اللبناني في هذا الوقت لأن الجيش الإسرائيلي ليس مستعدا لذلك، وليس لديه القوة الكافية، على حد وصفه.

وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 25 ألف قتيل وأكثر من 62 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.