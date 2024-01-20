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عاجل.. رصد جهاز تسجيل بحوزة طاقم وزير الدفاع الإسرائيلية في اجتماع أمني

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف موقع واللا العبري، أنه تم رصد جهاز تسجيل بحوزة طاقم وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، خلال أحد الاجتماعات الأمنية.

على جانب آخر، تشهد تل أبيب وحيفا الآن مسيرات حاشدة، ومظاهرات من عدد كبير لمستوطنين إسرائيليين، يطالبون بإقالة حكومة نتنياهو، وعمل انتخابات بشكل سريع.

 

وتظاهر الآلاف في ساحة "هبيما" وسط تل أبيب، وحملوا لافتات من بينها "انتخابات الآن"، و"لن نسامحك"، و"لماذا لا تزال (نتنياهو) هنا وهم (المحتجزون الإسرائيليون في غزة) لا"، و"حكومة جديدة ستوحدنا" وسط تعتيم من وسائل الإعلام العبري.

 

وفي حيفا تظاهر الآلاف من الإسرائيليين، في ميدان حوريف، وارتفعت أعداد القتلى من الإسرائيليين لـ 1500 إسرائيلي.

 

كما يطالب أهالي الأسرى الموجودين في غزة، باستقالة الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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