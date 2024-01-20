أوكرانيا: واشنطن تدقق لأول مرة أرقام الأسلحة المنقولة إلى كييف

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم السبت، في بيان على "تلغرام"، أن" ممثلي أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية أجروا أول تفتيش مشترك للأسلحة التي قدمها شركاء أمريكيون".

وحسب سبوتنيك، يذكر أن التدقيق تم إجراؤه من قبل دائرة التدقيق الداخلي التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية وممثلي القوات المسلحة جنبا إلى جنب مع ممثلي وزارة التعاون الدفاعي في السفارة الأمريكية، وتم فحص الأرقام التسلسلية والحالة الفنية وظروف تخزين الأسلحة.

وتُظهر الصور التي نشرتها وزارة الدفاع الأوكرانية صناديق تحمل علامة "متفجرات" وكومة من أكياس القماش الخشن، حيث أشار بيان الدفاع إلى أنه تم فحص السلاح فقط في واحدة من الوحدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.