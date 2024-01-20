سوريا: العدوان الإسرائيلي على دمشق والإبادة الجماعية بفلسطين يثبت "طبيعته الإجرامية"

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت سوريا أن العدوان الإسرائيلي على أحد الأحياء في دمشق وما يقوم به من إبادة جماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يثبت طبيعته الإجرامية، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الجرائم والمجازر، والوقوف بوجه سياسات الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانا غاشما مستهدفا أحد الأحياء المدنية في دمشق، وقد أسفر ذلك عن انهيار كامل لمبنى سكني وتضرر الأبنية المجاورة له، ومقتل وإصابة عدد من المدنيين، مؤكدة أن ذلك العدوان إضافة إلى ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من إبادة بشرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يثبت بما لا يدع مجالا للشك الطبيعة الإجرامية له ولقادته.

وشددت الوزارة على أن العدوان الإسرائيلي على العائلات الآمنة في منازلها، وهدم بيوت المدنيين الآمنين فوق رؤوسهم، دون مراعاة لطفل أو كهل أو امرأة، أصبح نهجا إسرائيليا معتادا، وقد تم شرحه خلال المداولات الأخيرة لمحكمة العدل الدولية، وهذا تأكيد آخر على سياسة الإبادة التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن هذا العدوان لن يزيد سوريا إلا إصرارا على الوقوف في وجه هذه المخططات الإسرائيلية "اللا إنسانية"، ونهج الإبادة والتطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بكل أبعاده ومضامينه دون اكتراث للقوانين والمواثيق الدولية.

وطالبت وزارة الخارجية السورية، دول العالم بالوقوف في وجه سياسات الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة العربية، داعية مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.