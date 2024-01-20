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عاجل.. اقتحام مكتب نتنياهو واشتباكات بالأيدي مع وزير الدفاع

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ياسر رشاد - القاهرة - اشتبك وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اجتماع في مكتب الأخير.

وقال موقع والا العبري، إن وزير الجيش الإسرائيلي حاول اقتحام مكتب نتنياهو وكادت الأوضاع تتدهور نحو شجار بالأيدي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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