عاجل.. اقتحام مكتب نتنياهو واشتباكات بالأيدي مع وزير الدفاع

ياسر رشاد - القاهرة - اشتبك وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اجتماع في مكتب الأخير.

وقال موقع والا العبري، إن وزير الجيش الإسرائيلي حاول اقتحام مكتب نتنياهو وكادت الأوضاع تتدهور نحو شجار بالأيدي.