15 صاروخًا إعتراضيًا لم يمنعوا أهداف المقاومة العراقية من إصابة قاعدة عين الأسد

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام أميركية، أنه تم إطلاق 15 صاروخ اعتراضي باتريوت على الصواريخ التي أطلقتها المقاومة العراقية على قاعدة عين الأسد، إلا أن هناك صواريخ سقطت وأصابتها، وأدت لإصابات في صفوف الجنود الأميركيين مما يعني أن الهجوم كان كبيراً.

وأعلنت المقاومة الاسلامية في العراق، مسؤوليتها عن استهداف قاعدة عين الأسد .

وقالت المقاومة في بيان لها : " استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة عين الاسد المحتلة غرب العراق ، برشقة صاروخية ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو" .