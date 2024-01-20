"النشرة": تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء صيدا

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء صيدا.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف سهل مرجعيون في جنوب لبنان.

وفي السياق، استهدف القصف المدفعي المعادي يستهدف منطقة "الشقة" في أطراف بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل.

وكان قد حلّق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق زفتا والجوار، وذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على أراضي جنوب لبنان.