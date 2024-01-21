الصحة الفلسطينية: 25,105 شهيد فلسطيني بقطاع غزة جراء الهجمات الإسرائيلية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان اليوم الأحد، إن عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة أرتفع إلى أكثر من 25 ألف قتيل وما يزيد على 62 ألف جريح، وذلك منذ بدء العمليات العسكرية البرية على القطاع.

قالت الصحة الفلسطينية في غزة إن 25,105 فلسطينيين قتلوا وأصيب 62681 آخرون في الهجمات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني المحاصر، بحسب بيان صحفي .

أضافت الوزارة أن نحو 178 فلسطينيا قتلوا وأصيب 293 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة.

في وقت سابق، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن طائرات الجيش الإسرائيلي قصفت خان يونس، جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات.

وزارة الصحة بغزة: مقتل 24285 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر

أوضحت مصادر طبية، أن طائرات الجيش الحربية استهدفت حي الأمل، غربي خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن مقتل عدد من المواطنين وإصابة العشرات بجروح.

كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في أحد المنازل والمصانع التي استهدفها القصف.