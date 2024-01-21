الإعلام العربي يكشف عن آخر مستجدات المفاوضات الأمريكية بالشرق الأوسط

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، صباح اليوم الأحد، عن إن المفاوضات السياسية التي يجريها المبعوث الأمريكي إلي الشرق الأوسط بين إسرائيل وحزب الله اللبناني عالقة، مشيرة إلى الأخير لا يريد الانسحاب إلى ما بعد نهر الليطاني.

وتابعت الصحيفة أنه رغم محاولات المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، أموس هوكشتاين فإن حزب الله يصر على قراره ربط الحرب مع إسرائيل بالحرب الدائرة في قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة أن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط أموس هوكشتاين يفشل في إقناع حزب الله بشأن مطالب الولايات المتحدة بالامتثال للقرار 1701 الخاص بانسحاب قواته الله إلى منطقة نهر الليطاني.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولون إسرائيليون أن حزب الله متمسك حتى الآن بقراره ربط الحرب في الحدود اللبنانية بالحرب الدائرة في غزة.

وقال المسؤولون إنه رغم كلام وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قبل نحو أسبوع عن أن النافذة الزمنية السياسية أصبحت أقصر، إلا أنهم في تل أبيب ليسوا في عجلة من أمرهم لفتح جبهة أخرى ما دامت الحملة مستمرة في غزة