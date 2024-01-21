الدفاع التركية تعلن تصفية 19 مسلح بالعراق

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، عن تصفية 19 مسلحًا خلال يومين في الغارات المستمرة شمالي العراق.

وأضافت الدفاع التركية في بيان: "تم تحييد 10 مسلحين من حزب العمال الكردستاني في غارات جوية في منطقة عمليات مخلب القفل شمالي العراق".

ويُشارإلى لفظ "تحييد" الذي تستخدمه المؤسسة العسكرية التركية هو مصطلح مستخدم في الناتو ومن أطراف أخرى، ويعني حرفياً "تحييد" المقاتل وإخراجه من المعركة، في العادة يقصد به "القتل"، ويستخدم تحديداً لتخفيف حدة تلك اللفظة، بحسب باحث في الشأن التركي على تويتر.

وكان الجيش التركي قد أعلن، أمس السبت أيضًا، "تحييد 9 مسلحين أكراد في منطقة جرة شمالي العراق".

وأطلقت تركيا عملية جوية ضد أهداف حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب شمالي سوريا والعراق، وذلك بعد مقتل أكثر من 12 جندياً تركيًا إثر هجوم لمسلحين أكراد على قاعدة عسكرية تركية في 12 كانون الثاني/يناير الجاري.

ويعتبر هذا الهجوم الثالث من نوعه خلال أقل من شهر شمالي العراق.